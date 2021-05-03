Euro
10.01
Dolar
8.31
BIST 100
1,408.69
Altın
1,785.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 03.05.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, gece saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Inter'in şampiyonluk kutlamaları Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu
Araştırmaya göre, sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Bakan Koca: Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün 'kırmız', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arandığı belirlendi

Terör örgütü DEAŞ'a nisan darbesi

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı

İstanbul'da 'tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
Eski DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı

Eski DEAŞ elebaşı Bağdadi ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı