İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, gece saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.