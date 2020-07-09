İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, sosyal medyada örgütsel nitelikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 10 ilçede, 14 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H, Suriye uyruklu Hasan M, Ali O, Mohamad Raaı J, Husseın M.H, Filistin uyruklu Mohammed N.S.A ile Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca ile telsiz bulundu.
Şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı, Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H. hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.