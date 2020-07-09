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Giresun'da şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Gültekin Yetgin   | 09.07.2020
Giresun'da şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Giresun

Giresun'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış, kara yolu ve köy yollarında olumsuzluklara neden oldu.

Doğankent ilçesinde Eymür köyü mevkisi, Doğankent-Kozköy kara yolu, Görele ilçesi Gürpınar köyü, Espiye ilçesi Soğukpınar köyü Tugyanatlı mevkisi, Güce ilçesi Yukarıboynuyoğun köyü giriş ve çıkışı heyelan nedeniyle kapandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin gece boyunca süren çalışmalarıyla, kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Güregeriş mevkisi, Saylıdere mevkisi ve Karabörk köyü HES mevkisinde heyelan sonucu kapanan yolları açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan Doğankent ilçesinde, yağış nedeniyle Nuriye Kargın'a ait ahırı su bastı. Doğankent Belediyesi İtfaiye ekibinin müdahale ettiği su baskınında can ve mal kaybı yaşanmadı.

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