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Türkiye

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.01.2020
İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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