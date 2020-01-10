İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.
Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.
Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.