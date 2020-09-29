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İstanbul’da yoğun yağış etkili oluyor - Sarıyer İstanbul’da yoğun yağış etkili oluyor Taksim
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İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul'da aralıklı sağanak olarak başlayan yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arnavutköy semt pazarında su baskını oldu.

Abdulkerim Güney,Metin Tokgöz   | 29.09.2020
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul

İstanbul'da aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. 

Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerine temizledi.

Semt pazarını su bastı

Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. 

Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tramvay ve teleferik hattı seferleri bir süre yapılamadı

Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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