Euro
9.11
Dolar
7.80
BIST 100
1,130.51
Altın
1,884.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da yoğun yağış etkili oluyor - Sarıyer İstanbul’da yoğun yağış etkili oluyor Taksim
logo
Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.

Hasan Hüseyin Köşger   | 29.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi
Avrupa tepkilere rağmen Kovid-19'a karşı bölgesel karantinalara hazırlanıyor
Kovid-19 belirtilerinde koku ve tat problemleri daha belirleyici

Benzer haberler

'Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek'

'Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek'

CHP'li Torun: Biz sonuna kadar Azerbaycan’ın, kardeşlerimizin yanındayız

Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti

İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti
Karabağ'da Ermenistan işgali ne zaman biter?

Karabağ'da Ermenistan işgali ne zaman biter?
Dağlık Karabağ'daki işgale son verilmesini öngören BMGK kararları uygulanmıyor

Dağlık Karabağ'daki işgale son verilmesini öngören BMGK kararları uygulanmıyor