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İzmir'in bazı ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

Alparslan Ermiş   | 12.01.2021
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor. 

İstanbul'da yağışlı hava

İstanbul'da yağışlı hava İstiklal Caddesi'nde etkisini sürdürüyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.

İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

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