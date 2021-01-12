Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.
Bursa
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emir Sultan Meydanı'ndaki çınar, kentte etkili olan lodosla park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.
Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Otomobillerde hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.