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Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Elif Özlem Çelikler   | 12.01.2021
Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü

Bursa

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emir Sultan Meydanı'ndaki çınar, kentte etkili olan lodosla park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Otomobillerde hasar meydana geldi.

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