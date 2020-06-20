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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu.

Mehmet Ali Derdiyok,Muhammed Gencebay Gür   | 20.06.2020
İstanbul'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İstanbul

İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. 

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.

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