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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 20.06.2020
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 00.17'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 222 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 7,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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