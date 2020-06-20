Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 00.17'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 222 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 7,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.