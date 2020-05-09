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İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 düştü

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte ramazan ayında pide satışlarının önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldığını söyledi.

Hikmet Faruk Başer   | 09.05.2020
İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 düştü

Istanbul

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerine rağmen ramazan ayında pide ve ekmek satışlarına ara verilmediğini hatırlattı. Bu yıl ramazan pidesine zam yapılmadığına da değinen Çetin, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satıldığını kaydetti.

Erdoğan Çetin, koronavirüs salgınının bu yıl pide satışlarını etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayında pide satışlarımız önceki yıllara göre düşük. Koronavirüs salgını yüzünden bazı günler market ve bakkallar kapalı ve buradan satışlar azaldı. Bunun yanında insanlar salgın süresince evlerinde börek, poğaça, ekmek gibi ürünleri kendileri yapmaya başladı. İnsanlar evde yapınca da doğal olarak satışlar düşüyor. Bir de İstanbul'un bir kısmı bu ramazan ayında kentte değil. Sokağa çıkma yasakları başlamadan birçoğu memleketine gitti. Ayrıca tezgahtan satışlarda da azalma mevcut. Bunun yanında ruhsatsız tandır, lavaş üreten işletmeler, ruhsatları ve üretim izinleri olmamasına rağmen, kaçak olarak pide üretimi yapıyor. Bu nedenler pide satışlarını düşürdü. İstanbul'da bu ramazanda pide satışları önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldı."

İnsanların fırıncılar tarafından sokaklarına getirilen pideleri almayı tercih ettiğini belirten Çetin, bu sayede insanların pide ihtiyacını rahat şekilde karşıladığını dile getirdi. Çetin, sokakta yapılan pide satışının, satış rakamlarını bir nebze de olsun yükselttiğini sözlerine ekledi.


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