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İstanbul'da minibüslerde ayakta yolcu denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.

Metin Tokgöz,Tunahan Vural   | 09.09.2020
İstanbul'da minibüslerde ayakta yolcu denetimi Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.

Denetimlerde minibüslerin ayakta yolcu alıp almadığı kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıkları da kontrol edildi.

Ayrıca ekipler sürücülere ayakta yolcu almanın yasaklandığını ve bu doğrultuda hareket etmeleri uyarısında bulunurken, sürücü ve yolculara maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Denetlemeler gün boyu sürecek.

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