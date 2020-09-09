Euro
8.81
Dolar
7.49
BIST 100
1,094.46
Altın
1,923.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi'
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Salgın döneminde yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Mart ayı başından haziran sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.09.2020
Bakan Selçuk: Salgın döneminde yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde mart ayının başından haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kurulduğunu bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde alınan önlemlerle ilgili yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Bakanlık olarak pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yurt dışında bulunan müşavirlik ve ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullanan Selçuk, bu zor süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı dönemde temsilciliklerde sunulan hizmetlerin vatandaşın ve personelin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Temsilciliklerin uzaktan erişimle yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu aktaran Selçuk, "Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan'da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini aktaran Selçuk, "Mart ayı başından haziran sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu." dedi.

Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri
İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti
Hayat Eve Sığar Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları açıldı

Benzer haberler

Bakan Selçuk: Salgın döneminde yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu

Bakan Selçuk: Salgın döneminde yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'engelsiz' mimari için 'Erişilebilirlik Kılavuzu'

TRT Akademi dergisinden 'Kovid-19' özel sayısı

TRT Akademi dergisinden 'Kovid-19' özel sayısı

İş yerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi

İş yerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi
'3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı'

'3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı'