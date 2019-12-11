Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,152.40
Altın
1,466.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile ortak basın toplantısı düzenliyor Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 22 kişi yakalandı.

Halil Demir   | 11.12.2019
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 30 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, birçok ilçede 33 hücre evi tespit etti. 

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 22'sini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro ve Türk Lirası, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları

Benzer haberler

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış

Sahil Güvenlik botunun Karadeniz'de seyre çıkarılmasını emreden Murat Özer'e müebbet hapis

Ankara'da tekel bayisine düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir kişi yakalandı

Ankara'da tekel bayisine düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir kişi yakalandı
Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Muş'taki terör operasyonunun görüntüleri paylaşıldı

Muş'taki terör operasyonunun görüntüleri paylaşıldı