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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

İstanbul'da evlere ekmek servisi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürdüğünü bildirdi.

Elif Küçük   | 11.04.2020
İstanbul'da evlere ekmek servisi

İstanbul

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor." ifadelerini kullandı. 

Yerlikaya'nın #EvindeKalİstanbul etiketli paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda ekmekleri, polis ve zabıta ekiplerinin dağıttığı görülüyor.

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