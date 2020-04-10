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İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Fatih Çağlar Demirbaş,Emin İleri   | 10.04.2020
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı

İstanbul

Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. 

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.

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