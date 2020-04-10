İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.
İstanbul
Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu.
Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.