İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.
İstanbul
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2020
🟢yük taşımacılığına devam edilmesi,
🔴yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. ⛴❗️❗️❗️#evindekalİstanbul pic.twitter.com/FNbp6RhAmT
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.