Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor
logo
Türkiye

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 19.07.2020
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden Hz. Muhammet'e hakaret edilmesi üzerine eylem arayışı içerisine girdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından 15 ilçede belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 443 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 771 bini geçti
'Bir sabah uyandım 'Dünyanın kokusu yok' dedim'

Benzer haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı