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İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binada patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Kenan Irtak,İlyas Kaçar   | 07.04.2020
İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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