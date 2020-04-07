İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binada patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.
Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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