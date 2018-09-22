İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

"İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etkinliği" ile Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İSTANBUL

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 13.00'ten müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Trafiğe maç düzenlemesi

Yarın Kadıköy'de düzenlenecek olan "İstanbul’u Koşuyorum Caddebostan Etkinliği" kapsamında da 08.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkii BP petrol önüne kadar olan kısım), Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Suadiye Plaj Yolu Sokak kavşağına kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokaklar ile Suadiye Plaj Yolu Sokak trafiğe kapatılacak.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 Karayolu alternatif güzergah olarak belirlendi.

Muhabir: Hüseyin Bağış