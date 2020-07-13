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İstanbul'da 4 bin 700 personelle denetim yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020/1" kapsamında, İstanbul'da 4 bin 700 personelin katılımıyla çok sayıda noktada denetim yapıldı.

Adem Koç   | 13.07.2020
İstanbul'da 4 bin 700 personelle denetim yapıldı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020/1" kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler katıldı. Uygulamada, 4 bin 700 personel görev aldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi.

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