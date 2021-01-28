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İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.

Hüseyin Bağış   | 28.01.2021
İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu

Istanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz kitap depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi H.N.'yi gözaltına aldı.

Adresteki aramada bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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