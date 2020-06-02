İstanbul Valiliğinden konser açıklaması
İstanbul Valiliği, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
İstanbul
İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddialarını yalanladı.
Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.