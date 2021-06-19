Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Halil Demir   | 19.06.2021
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını bildirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı

Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı

Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı

Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı
İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı