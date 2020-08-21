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İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.08.2020
İstanbul için sağanak uyarısı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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