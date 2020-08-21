Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 sığınmacı yakalandı.
Balikesir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında bir grubun fiber tekneyle ilerlediği bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, tekneyi durdurdu.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.