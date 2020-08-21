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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 sığınmacı yakalandı.

Miraç Kaya   | 21.08.2020
Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı

Balikesir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında bir grubun fiber tekneyle ilerlediği bilgisini aldı.

Bölgeye hareket eden ekipler, tekneyi durdurdu.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.

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