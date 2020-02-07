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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Türkiye

İstanbul için 'orta kuvvette' kar uyarısı

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.

Güç Gönel   | 07.02.2020
İstanbul için 'orta kuvvette' kar uyarısı

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, önce karla karışık yağmur, ardından da kara dönerek gece boyunca sürecek. Orta kuvvette etkili olacak karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk hava, pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olaylarına neden olabilecek.

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