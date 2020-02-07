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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Dağa kaçırılan kızına kavuşmak için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, eylemini, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ettirdi.

Mustafa Güngör   | 07.02.2020
Dağa kaçırılan kızına kavuşmak için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

İzmir

Mehmet Laçin, AA muhabirine, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in 2011'de eski eşinin de göz yummasıyla dağa kaçırıldığını savundu.

Dağa kaçırılabileceğini öğrendiğinde kızını bulmak üzere HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gittiğini anlatan Laçin, "Kızımı dayısıyla HDP binasında buldum. Müdahale ettim ama bana vermediler. Üstüne bir de darbedildim." dedi.

Bu dönemde Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Laçin, şöyle konuştu:

"Savcının talimatı üzerine kızım ve dayısı ifadeye çağrıldı. Dayısı, 'Gamze yanımızda okuyor, dağa gitme olayı yok, boşanma aşamasında olduğu için iftira atıyor.' dedi. Güvence verdiler ama aradan 20 gün geçmeden kızım dağa gitti. Bunla ilgili eski eşimin ağabeyi hakkında soruşturma açıldı. Kızıma 9 yıldır hiç ulaşamadım. En son Diyarbakır'da nöbet tutarken kızımın dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. Bir itirafçı, kızımın Kocaeli'de HDP'ye nasıl teslim edildiğini, İstanbul'da nasıl eğitim gördüğünü, oradan Diyarbakır'a sonrasında da dağa nasıl gittiğini bana anlattı."

"Evladımı versinler"

Evlat nöbetinin dalga dalga 81 ile yayılacağını vurgulayan Laçin, "Bu sonlandırılacak bir eylem değil. Bu netice alınana kadar sürecek. Bu çocukları HDP götürdüğü gibi HDP çok rahat getirir. Ancak HDP buna yanaşmıyor." ifadesini kullandı.

HDP'li yöneticilere seslenen Laçin, "Benim evladımı versinler. Evladımı mağarada ateş içinde yaşasın, kurşuna hedef olsun diye büyütmedim. Kızım dağa gittiğinde benim oğlum askerdi. Kızım ise dağda. Bu ne demek? Ben gönüllü değilsem kızım da gönüllü değil. Ben evladımı istiyorum. " diye konuştu.

İkametinin de bulunduğu İzmir'de baypas ameliyatı olduğunu aktaran Laçin, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki nöbete destek vermeyi sürdüreceğini ve bunun için zaman zaman Diyarbakır'a gideceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Türk bayrağı açarak nöbet tutan Laçin için, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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