Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.85
BIST 100
90,345.63
Altın
1,319.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de devam etti.

Kenan Irtak   | 03.06.2019
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

İstanbul

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul Havalimanı'ındaki yolcu hareketliliği arife gününde de sürdü. 

Yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali girişinde, bilet kontuvarlarının önünde ve uçaklara geçişteki arama noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

Uçuşların yoğun olduğu saatlerde havalimanında hareketlilik daha da artarken hem İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hem hava yolu şirketleri, hem de diğer birimler gerekli tedbirleri aldı.

İGA, bayram süresince havalimanındaki operasyonların sorunsuz işlemesi için ilave personel ve ekipman takviyesi yaparken, havayolu firmaları da tatil noktalarına sefer sayılarını artırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Bayram tatilinde iç pazarda yüzde 90 doluluk beklentisi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
'Bayram şekercisi Kent' 6500 kişilik dönemsel istihdam oluşturacak

'Bayram şekercisi Kent' 6500 kişilik dönemsel istihdam oluşturacak
Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor

Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor