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D- 650 karayolunun Sakarya kesiminde iki tırın çarpışması sonucu yol ulaşıma kapandı
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Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda seferler aralıksız devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda uçak seferleri kar yağışına rağmen kesintisiz sürüyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 16.02.2021
İstanbul Havalimanı'nda seferler aralıksız devam ediyor

İstanbul

Havalimanı işletmesi İGA'nın 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibi, 130 araç ve ekipmanla 7/24 esasına göre pist, apron ve diğer alanlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Pist ve körüklerde kar temizleme çalışmaları ise 24 saat devam ediyor. Körük altları, küçük kar temizleme araçları ve kürekleri ile sık sık temizleniyor. Pistlere buz çözücü solüsyon döken görevliler, sık sık frenleme ölçümü yapıyor.

Havalimanını kullanan uçaklara, iniş sonrasında ve kalkış öncesinde buzlanmayı önleyici veya giderici sıvılar uygulanıyor.

İGA sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda operasyon asla durmaz. Siz sevdiklerinize kavuşun, seyahat planlarınızda aksama olmasın diye ekiplerimiz hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.






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