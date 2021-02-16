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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) vatandaşlar tarafından gönderilen destek ve dua mesajlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Enes Kaplan   | 16.02.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) vatandaşlar tarafından gönderilen destek ve dua mesajlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajların görsellerine de paylaşımında yer veren Altun, "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." ifadelerini kullandı.

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