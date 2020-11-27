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İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 18-26 Kasım'da, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ile Madrid'deki Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geride bıraktı.

İzzet Taşkıran   | 27.11.2020
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı, 18-26 Kasım'da Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, 18-26 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı, bu dönemde icra edilen seferlerle Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ile Madrid'deki Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geçti.

İstanbul Havalimanı'nda 25 Kasım'da 505, dün de 494 sefer yapıldığı belirlendi. Bugün ise uçuş sayısının 590 olması öngörülüyor.

Ayrıca bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 1 Haziran'da yeniden başlatılan uçuşların ardından en yüksek sefer sayısına ulaşılması bekleniyor.

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