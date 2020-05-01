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İstanbul Emniyetinde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

Mustafa Hatipoğlu,Safiye Gören   | 01.05.2020
İstanbul Emniyetinde atamalar

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

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