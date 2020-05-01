Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

Antalya'da telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yürüyüş mesafesi dışında kalan bölgede alışveriş yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Tahsin Küçükkaraca,Gülsem Adam   | 01.05.2020
Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

Antalya

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürüyüş mesafesinden uzak bir bölgedeki alışveriş merkezine otomobiliyle giden Özlem M, telefonunu oyalanması için araçta bekleyen 5 yaşındaki oğlu Ali Ç.'ye verdi. Döndüğünde telefonunu bulamayan M, polisi arayarak, telefonunun çalındığını ihbar etti. 

İlçe Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kapkaç şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, daha sonra alışveriş için başka bir mahalleye geldiğini tespit ettikleri Özlem M.'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi öldü
ABD'de Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'
Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı
Beyaz Saray Sözcüsünden Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin açıklama
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler denetlendi

'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 73 bin 747 lira
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü
1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar

1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar