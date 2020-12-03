İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.