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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 03.12.2020
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon: 15 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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