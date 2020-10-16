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Türkiye

İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

İstanbul'da kent genelinde okul taşıtları ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İbrahim Halil Aktürk,Alptekin Soykan   | 16.10.2020
İstanbul’da okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

Istanbul

Sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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