Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Kenan Irtak   | 05.12.2020
İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Istanbul

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düşen ve saat 08.20'de gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla trafiğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Boğaz'da çift yönlü gemi trafiğinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı duyruldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda aşırı denizanası görülmesinin nedeni 'lodos' ve 'poyraz'

İstanbul Boğazı'nda aşırı denizanası görülmesinin nedeni 'lodos' ve 'poyraz'