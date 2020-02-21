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İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı

Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Hikmet Faruk Başer   | 21.02.2020
İstanbul Bahçelievler'de tekstil firmasında yangın çıktı Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

İstanbul

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, söz konusu tesiste maddi hasar oluştu.

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