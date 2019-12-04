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İstanbul 12 milyon 690 bin yabancı turist ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul'a 12 milyon 690 bin 376 yabancı ziyaretçi geldiğini bildirdi.

Semra Orkan   | 04.12.2019
İstanbul 12 milyon 690 bin yabancı turist ağırladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 11,91 artış yaşandığını belirterek, "İstanbul'un misafirperverliğine katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'a, Almanya'dan 965 bin 115, Irak'tan 595 bin 847, Fransa'dan 436 bin 429, İran'dan 774 bin 682, Rusya'dan 586 bin 317, İngiltere'den 421 bin 292, Suudi Arabistan'dan 403 bin 25, Çin'den 335 bin 749, Amerika'dan 396 bin 828, Kuveyt'ten 297 bin 808 ve diğer ülkelerden 7 milyon 477 bin 284 turist geldi.

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