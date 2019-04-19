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İSPARK'tan açıklama

İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan çalışanı Bekir Aslıtürk'le ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Semra Orkan   | 19.04.2019
İSPARK'tan açıklama

İstanbul

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ (İSPARK) elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan çalışanı Bekir Aslıtürk'le ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İSPARK'tan yapılan açıklamada, kurum çalışanı Bekir Aslıtürk'ün, sosyal medyadaki paylaşıma ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizde otopark personeli olarak görev yapan Bekir Aslıtürk, sosyal medyada, çalıştığı otoparkın o güne ait gelirini görevli kişiye teslim etmeden önce, bir fotoğraf ile şirket yönetiminin bilgisi dışında paylaşmıştır. İlgili kişi hakkında bu paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir."

Açıklamada, Aslıtürk hakkında yaşanılan olayla ilgili bağlı bulunduğu müdürlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

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