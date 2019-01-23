İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

Balıkesir’in Balya ilçesinde, maden ocağı işçilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

anasayfa > Türkiye 23.01.2019

İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı
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BALIKESİR

Balıkesir'in Balya ilçesinde, özel bir maden ocağındaki vardiyası biten işçileri taşıyan servis minibüsü, maden sahasında çalışan bir kamyonla çarpıştı.

Bölgeye jandarma ve çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Akbaş, hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muhabir: İlkan Toprak

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