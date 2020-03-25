Euro
6.98
Dolar
6.44
BIST 100
89,123.39
Altın
1,613.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

Ortaca ilçesinde işitme engelli bir vatandaş işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Ömer Kundakçı   | 25.03.2020
İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, işaret diliyle yaptığı açıklamada, bu süreci hep beraber atlatacaklarını belirterek, "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bu süreçte yaşlılarımızın ve sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını istiyoruz." mesajını verdi.

Yıldırım, sağlık personellerine, polislere, zabıtalara, askerlere ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya emekleri için teşekkür ederek, hepsinin alkışı hak ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tedavisi gören 2 hastamız taburcu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı

Benzer haberler

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar devam edecek

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil
Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm

Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm