İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin Van'da görev yapan Hudut Kartalları tarafından yakalandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
Van’da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran’dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK’lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kQank1BgV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.