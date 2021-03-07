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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşuyor
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Türkiye

İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

MSB, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristin Van'da görev yapan Hudut Kartalları tarafından yakalandığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 07.03.2021
İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.

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