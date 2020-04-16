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Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ramazan Kaya   | 16.04.2020
Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Kayseri

Irak'ta işçi olarak çalışan, aralarında mühendislerin de bulunduğu 271 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'ye getirildi.

Havalimanındaki ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilen 32 kişi, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan KYK Melikgazi Yurt Müdürlüğüne geçti.

Burada, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile karşılanan ve Türk bayrakları hediye edilen vatandaşlar, kontrollerinin ardından odalarına yerleştirilmeye başlandı.

Önceki gün Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilerek aynı yurda yerleştirilen vatandaşlar da Irak'tan gelenleri pencerelerden alkışlarla karşıladı. İşçiler 14 gün burada karantinada tutulacak.

Öte yandan, aynı uçakla Kayseri'ye getirilen 239 kişi ise otobüslerle polis eşliğinde Nevşehir'e hareket etti.

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