Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.