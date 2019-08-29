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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Mehmet Tosun   | 29.08.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

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