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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.04.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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