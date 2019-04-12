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Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na 37 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,"Yarın uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na 37 bin 46 aday girecek." dedi.

Burcu Çalık, İbrahim Doğruyol   | 12.04.2019
Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na 37 bin aday girecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yarın 33 il merkezinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2019-DİB-MBSTS) 37 bin 46 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine 13 Nisan Cumartesi yapılacak 2019-DİB-MBSTS ile ilgili bilgi verdi.

Sınavın yarın saat 14.45'te başlayacağını aktaran Aygün, "2019-DİB-MBSTS'ye toplam 37 bin 46 aday girecek. Çoktan seçmeli test olarak hazırlanan DİB-MBSTS, 33 ilde ve 35 sınav merkezinde uygulanacak. Adaylara 60 soru sorulacak ve soruları cevaplamaları için 90 dakika süre verilecek." ifadelerini kullandı.

Aygün, adaylara saat 14.30'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, 2019'da uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-DİB-MBSTS'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını anımsatarak, söz konusu nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığına işaret etti.

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