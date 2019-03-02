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Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Bilal Acar  | 02.03.2019
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi. 

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

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