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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Özcan Yıldırım   | 07.04.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Ankara

Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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