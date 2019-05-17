Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzisi, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurularak ortadan kaldırıldı.